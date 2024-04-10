محافظ بدر الجنوب المكلف يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين

أدّى محافظ بدر الجنوب المكلف عبدالله سعيد آل فردان، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة مع جموع المصلّين ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بمصلَّى العيد بالمحافظة وسط أجواء تعمُّها السكينة والإيمان والأمن والأمان.
وبعد أن أدّى الصلاةَ، قام "آل فردان" باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية والمشايخ والأعيان، وجمع من المواطنين الذين توافدوا إلى مقرّ المحافظة بديوان المحافظة؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وحرص "آل فردان"، يرافقه مدير مستشفى بدر الجنوب إبراهيم آل عامر، على زيارة ومعايدة المرضى المنوّمين بمستشفى بدر الجنوب العام، مقدِّمًا لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، واطمأنّ عليهم وهنّأهم بالعيد، متمنّيًا لهم الشفاء العاجل، فيما عبّر المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة.
ورفع المحافظ، عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.