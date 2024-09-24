النيابة العامة بتربة تحتفي بيوم الوطن.. حفل خطابي وأوبريت يبرز المنجزات التنموية ومسيرة العدل بالمملكة

احتفت النيابة العامة بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، باليوم الوطني الرابع والتسعين بمقرها بالمحافظة.
بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ومن ثم كلمة ألقاها فضيلة رئيس النيابة العامة بمحافظة تربة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق الهلالي، أعرب فيها عن مشاعر الفرح والسعادة التي تغمر منسوبي النيابة العامة في هذا اليوم، ودور القيادة الرشيدة في تطوير المرفق العدلي وتجويده وجهود معالي النائب العام ومعالي وكيل النيابة العامة بهذا الصدد.
بعدها ألقى الشعراء المشاركون قصائدهم الوطنية بهذه المناسبة، ثم قُدم عرض مرئي يظهر أبرز المنجزات التنموية للمملكة منذ إعلان توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه.
كما أقيم أوبريت وطني شاركت به الفرق الشعبية احتفاء بهذه المناسبة.