النيابة العامة بتربة تحتفي بيوم الوطن.. حفل خطابي وأوبريت يبرز المنجزات التنموية ومسيرة العدل بالمملكة

بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ومن ثم كلمة ألقاها فضيلة رئيس النيابة العامة بمحافظة تربة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق الهلالي، أعرب فيها عن مشاعر الفرح والسعادة التي تغمر منسوبي النيابة العامة في هذا اليوم، ودور القيادة الرشيدة في تطوير المرفق العدلي وتجويده وجهود معالي النائب العام ومعالي وكيل النيابة العامة بهذا الصدد.