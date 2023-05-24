خلال فعاليتها الرمضانية .. "فنون أبها" تفوز بجائزة مبادرة أجاويد في مسار وعي

وتفصيلاً.. رفع مدير الجمعية أحمد السروي الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها على مايقدمه من أعمال ومبادرات تشجع على التنافس المثمر بين الجميع لتحقيق التميز والنجاح والتي كانت مبادرة أجاويد من النتائج الباهرة في حجم المشاركات والتفاعل من الجهات وأفراد المجتمع لتقديم برامج رمضانية متواصلة تراعي أهداف الجهة وتتقاطع مع أهداف المبادرة.