أمانة مكة تتفقّد مشروع مدينة السيارات العملاق لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
تفقّد وكيلُ الأمين للتخطيط والاستدامة المالية بأمانة مكة المكرمة المهندس عصام بن علي تريمي، ومدير عام الاستثمار والتخصيص، عبدالرحمن خجا، برفقة عدد من مسؤولي الأمانة؛ مشروعَ مدينة السيارات في حي شعب عامر الجديد بجنوب مكة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة تحديات المستثمرين، وضمن جهود دعم وتطوير المشروع، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
ويُعدّ مشروع مدينة السيارات أحد المشاريع الرائدة والكبرى في مكة المكرمة؛ حيث يمتدّ على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع. يضمّ المشروع معارض للسيارات، وورشًا، ومراكز صيانة، ومحلات تجارية، إلى جانب عدد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تلبّي احتياجات المستثمرين والمستفيدين؛ مما يجعله إضافة مهمة للبنية التحتية والاستثمارية في المنطقة.