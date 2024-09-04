أمانة مكة تتفقّد مشروع مدينة السيارات العملاق لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة

ويُعدّ مشروع مدينة السيارات أحد المشاريع الرائدة والكبرى في مكة المكرمة؛ حيث يمتدّ على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع. يضمّ المشروع معارض للسيارات، وورشًا، ومراكز صيانة، ومحلات تجارية، إلى جانب عدد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تلبّي احتياجات المستثمرين والمستفيدين؛ مما يجعله إضافة مهمة للبنية التحتية والاستثمارية في المنطقة.