بالصور.. محافظ المجاردة يتابع 8 مبادرات نوعية ميدانية ويرعى ختام بطولة مركز ختبة

وقف محافظ المجاردة ناصر بن مفرح عسيري وقائد غرفة عمليات أجاويد 2 بالمجاردة علي بن حنفان العمري وأعضاء غرفة عمليات أجاويد 2 على عدد من المبادرات النوعية التي تنفذ على مستوى محافظة المجاردة ومراكزها الإدارية.
وفي التفاصيل، بدأت جولة المحافظ "عسيري" من مركز خاط وبحضور رئيس مركز خاط علي ناصر الطارقي، وتم خلالها تدشين مبادرة "سدرة أجاويد" والتي تم فيها زراعة 1000 شتلة سدر وذلك بحضور مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه عبدالله محمد الشهري ومسؤول المبادرة محمد شينان، إضافة إلى عدد من المواطنين والطلاب المتطوعين الذين يسهمون في توسيع الرقعة الخضراء ويسهمون في نجاح المبادرة.
عقب ذلك، حضر محافظ المجاردة وفريق أجاويد2، فطور الجالية السودانية والذي أقيم بجوار شارع اليمامة، وحضره عدد كبير من الجالية السودانية وقدمت فيه الجالية السودانية عدداً من الأطباق السودانية التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك وبعد وجبة الإفطار استمع الحضور إلى عدد من الكلمات والفقرات المصاحبة.
ورعى المحافظ اختتام مبادرة (ليالي رمضانية ) بجامع الملك عبدالعزيز حيث استمع إلى تعريف بالمبادرة من رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم عايض بن عبده على الله وتم عرض نماذج من المميزين في حفظ القرآن الكريم ثم كرم المشاركين في نجاح المبادرة على مستوى المحافظة ومراكزها الإدارية.
ودشن المحافظ وبحضور قائد أجاويد 2 ومدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حمزة محمد خضاري مبادرة (الأمسية الصحية ) والتي أقيمت في شارع اليمامة وقدمها عدد من الأطباء والمتخصصين وصاحب الأمسية العيادة المتنقلة وعدد من الأركان الصحية التثقيفية وخلال الأمسية تم السحب على عدد من الجوائز القيمة التحفيزية للحضور.
وفي مزرعة غصن الريفية، تابع المحافظ وقائد وأعضاء غرفة عمليات أجاويد2 الندوة التثقيفية لعدد من المتخصصين في الزراعة على مستوى منطقة عسير ضمن مبادرة فليكس تركي، وتم تدشين مبادرة مكتب التعليم بمحافظة المجاردة والتي تنبثق من مبادرة السعودية الخضراء وهي عبارة عن تشجير جميع مدارس مكتب تعليم المجاردة وقد حضرها مدير الشؤون التعليمية أحمد بن جدة البارقي وعدد من قيادات التعليم ورواد النشاط والمعلمين والطلاب.
وفي مركز ختبة، قام محافظ المجاردة بزيارة مبادرة (منداة ختبة) حيث استمع إلى عدد من الكلمات تحدثت عن ما قدم خلال الفترة الماضية من برامج وما حققته المنداة من نتائج وتكريم المشاركين من الجاليات في بعض الفعاليات.
وختاماً بمركز ختبة، رعى محافظ المجاردة وقائد غرفة عمليات أجاويد2 وأعضاء الغرفة المباراة الختامية في كرة القدم على مستوى الأشبال الكبار حيث تم تسليم الجوائز للفائزين بالبطولة.
وفي ختام الجولات الميدانية وقف المحافظ وفريق أجاويد 2 على مبادرة مطاليق والتي تعنى بالحالات الإنسانية وتقدم الفرحة لعدد من الأسر حيث اطلع على سير العمل ووجه بتذليل الصعاب التي تعترض المبادرة وشكر في نهاية الزيارة الفريق التطوعي الذي يتابع العمل بشكل مستمر.