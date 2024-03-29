بالصور.. محافظ المجاردة يتابع 8 مبادرات نوعية ميدانية ويرعى ختام بطولة مركز ختبة

وفي مزرعة غصن الريفية، تابع المحافظ وقائد وأعضاء غرفة عمليات أجاويد2 الندوة التثقيفية لعدد من المتخصصين في الزراعة على مستوى منطقة عسير ضمن مبادرة فليكس تركي، وتم تدشين مبادرة مكتب التعليم بمحافظة المجاردة والتي تنبثق من مبادرة السعودية الخضراء وهي عبارة عن تشجير جميع مدارس مكتب تعليم المجاردة وقد حضرها مدير الشؤون التعليمية أحمد بن جدة البارقي وعدد من قيادات التعليم ورواد النشاط والمعلمين والطلاب.