مدير هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة يلتقي مدير مطار الطائف الدولي

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير مطار الطائف الدولي، عبدالرحمن بن شحات الهاشمي في مكتبه.
وأشاد "العمري" في اللقاء بجهود الهيئة العامة للطيران المدني وما تقدمه من خدمات كبيرة وتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال الزيارة العمل على تفعيل مذكرة الشراكة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة العامة للطيران المدني والاستفادة منها خلال فترة حج هذا العام 1444هـ.
وبيّن "العمري" أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبذل الجهد في إيصال رسالتها التوعوية من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة وفق اختصاصاتها.
وأوضح أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل على أن يكون العمل تكامليًا بين الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 بفاعلية عبر توجيه المواطن والمقيم والحاج والمعتمر والزائر في جميع الجوانب التعبدية بتوجيه مباشر واهتمام بالغ من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.