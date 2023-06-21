مدير هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة يلتقي مدير مطار الطائف الدولي

وأوضح أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل على أن يكون العمل تكامليًا بين الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 بفاعلية عبر توجيه المواطن والمقيم والحاج والمعتمر والزائر في جميع الجوانب التعبدية بتوجيه مباشر واهتمام بالغ من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.