تجمع جدة الصحي الأول ونادي ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز جودة الرعاية بالمحافظة

وقّع تجمع جدة الصحي الأول مذكرة تفاهم استراتيجية مع نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، تهدف إلى مد جسور التعاون المشترك وتبادل المنافع بما يخدم مستفيدي الطرفين، ويعزز جودة الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة في المحافظة.
وتأتي هذه الشراكة ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع؛ حيث نصّت المذكرة على تفعيل مسارات التعاون في تقديم الخدمات الصحية والتدريب وتبادل الخبرات المهنية. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والكوادر البشرية المتخصصة لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني لهذه الفئة.
ومثّل تجمع جدة الصحي الأول في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، فيما مثّل نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة الرئيس التنفيذي الدكتور نعيم أحمد مهدي. وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في بناء نموذج فاعل للتكامل بين الجهات الصحية والقطاع الخيري.
وأوضح الدكتور عبدالله الصحفي أن هذه المذكرة تعكس التزام تجمع جدة الصحي الأول بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على توسيع نطاق خدماته لتصل إلى جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التعاون مع نادي ذوي الإعاقة بجدة سيتيح فرصًا أكبر لتقديم رعاية صحية متكاملة تتماشى مع احتياجاتهم الرياضية والبدنية.
من جانبه، ثمّن الدكتور نعيم مهدي هذا التعاون مع التجمع الصحي، مشيرًا إلى أن وجود شريك صحي رائد سيسهم بفاعلية في دعم البرامج التأهيلية والرياضية للنادي، ويوفر بيئة آمنة وصحية للأبطال من ذوي الإعاقة لمواصلة إنجازاتهم ورفع اسم المملكة في المحافل المختلفة.
وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ محاضرات توعوية في مجالات الإصابات الرياضية والوقاية منها، وتوفير القاعات التدريبية اللازمة، إلى جانب التعاون في المبادرات التطوعية الصحية، والمشاركة المشتركة في الفعاليات والمناسبات الصحية والأيام العالمية ذات العلاقة. كما تشمل المذكرة تعزيز الحضور الإعلامي المشترك وإبراز جهود الطرفين في الفعاليات المجتمعية.
وتعد هذه المذكرة انطلاقة لسلسلة من المبادرات المشتركة التي ستشمل ورش عمل وبرامج توعوية وتسهيلات متبادلة، بما يجسد مفهوم "المشاركة المجتمعية" في أبهى صورها لتحقيق أثر مستدام يخدم الوطن والمجتمع.