أمين "ARCO" يبحث مع المنظمة الكشفية العربية رفع جاهزية الشباب للاستجابة الإنسانية

وأوضح مسؤولو المنظمة الكشفية العربية أن الفترة من 2023 إلى 2025 شهدت تحديات إنسانية كبيرة في المنطقة العربية، حيث تعرض عدد من الدول العربية لاعتداءات متكررة من قبل إسرائيل، فيما شهدت دول أخرى نزاعات أهلية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من البلدان.