أمين "ARCO" يبحث مع المنظمة الكشفية العربية رفع جاهزية الشباب للاستجابة الإنسانية

زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO)، عبدالله بن سهيل المهيدلي، المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي، وكان في استقباله الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي الدكتور هاني عبد المنعم، ورئيس اللجنة الكشفية العربية القائد سعيد معاليقي، بحضور القائد عادل النساخ عضو اللجنة الكشفية العربية، والقائد عبد المجيد الخذراوي نائب رئيس صندوق التمويل الكشفي العربي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العمل الإنساني بمختلف مجالاته، والتعاون بين المنظمتين، ودمج الشباب في جهود الإغاثة والتنمية، ورفع جاهزيتهم وكفاءتهم للاستجابة وقت الأزمات، وتعزيز دورهم في خدمة العمل الإنساني.
وأوضح مسؤولو المنظمة الكشفية العربية أن الفترة من 2023 إلى 2025 شهدت تحديات إنسانية كبيرة في المنطقة العربية، حيث تعرض عدد من الدول العربية لاعتداءات متكررة من قبل إسرائيل، فيما شهدت دول أخرى نزاعات أهلية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من البلدان.
وأشاروا إلى أن المنظمة أطلقت حملة «معكم» لدعم قطاع غزة، تلتها حملة «سالم للبنان» لمساندة لبنان في مواجهة الأزمات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية. وبعد تقييم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في عدد من الدول العربية، جرى توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل فلسطين ولبنان والسودان واليمن وسوريا، وذلك تحت مظلة حملة عربية شاملة حملت اسم «سند»، تعبيرًا عن التضامن والمساندة الإنسانية.
وبيّنوا أن الحملة واصلت جهودها في حشد الدعم من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة خلال الأزمات، بما يسهم في دعم جهود الجمعيات الكشفية الوطنية، إضافة إلى حشد التمويل عبر الصندوق الكشفي العالمي ومنصة التبرعات الكشفية، إلى جانب مساهمات عينية كبيرة من مختلف الجمعيات الكشفية الوطنية لدعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات.
وأوضحوا أن المكتب الإقليمي عمل بشكل وثيق مع الجمعيات الكشفية الوطنية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإغاثية، شملت توزيع مستلزمات الحياة الأساسية، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والتربوي للأطفال في المناطق المتضررة.
وأشاروا إلى أن قيمة المساعدات المالية والعينية المقدمة بلغت 700 ألف دولار أمريكي، موضحين أن الشراكات مع جمعيات الهلال الأحمر الوطنية، والمنظمة الخيرية الهاشمية الأردنية، ومؤسسة «جود»، أسهمت في إيصال المساعدات إلى الجمعيات والمجتمعات المتضررة بشكل فعّال ومنسق.
وتأتي زيارة الأمين العام، التي رافقه خلالها مدير العلاقات الدولية السيد عبدالله مجاهد، في إطار حرص المنظمة على توسيع شراكاتها لتشمل المنظمات الشبابية الكشفية، والاستفادة من طاقات الشباب في خدمة العمل الإنساني.