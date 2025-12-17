محافظ الطائف يستقبل رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية ويشيد بالمبادرات الثقافية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية بالمحافظة، الدكتورة مستورة العرابي، يرافقها عددٌ من أعضاء الجمعية.