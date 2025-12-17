محافظ الطائف يستقبل رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية ويشيد بالمبادرات الثقافية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية بالمحافظة، الدكتورة مستورة العرابي، يرافقها عددٌ من أعضاء الجمعية.
وهنأ سموّه أعضاء الجمعية بمناسبة تجديد تعيينهم، مطّلعًا على أبرز البرامج والمبادرات الأدبية والثقافية التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد سمو محافظ الطائف على ما تتمتع به المحافظة من إرث ثقافي وأدبي كبير، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكات بين الجمعية والجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز حضور الأدب المحلي في الفعاليات والمناسبات الثقافية على المستويين المحلي والدولي.