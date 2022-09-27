جمعية التنمية الأهلية بالدرعية تحتفل باليوم الوطني الـ92

احتفت إدارة التطوع، بمشاركة فرقها التطوعية بجمعية التنمية الأهلية بالدرعية، باليوم الوطني الـ92 مساء أمس الأول الاثنين بالنادي الاجتماعي بمركز التأهيل الشامل بالدرعية، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان بداح العشان، والمدير التنفيذي للجمعية فهد القحطاني، ومدير إدارة التطوع محمد الشمالي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الضيوف الكرام.
واشتمل الحفل على العديد من الفقرات التي حازت إعجاب الحضور. واستُهل الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس الجمعية سلطان العشان، رفع فيها أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مرور 92 على تأسيس هذا الوطن الشامخ الغالي على قلوبنا.
وأضاف: إننا في هذه المناسبة ننظر إلى الماضي ونفخر به، وإلى الحاضر والمستقبل بروح الإصرار والعزيمة على استكمال خطى الآباء والأجداد.. مشيرًا إلى ما يشهده الوطن اليوم من نهضة شاملة جامعة لكل نواحي الحياة وفقًا لرؤية ثاقبة.
واختتم العشان بقوله: دمت في سلام وأمان يا بلادي، وأدعو الله أن تبقي شامخة تحت رايتك الخضراء.
ثم توالت فقرات الحفل الذي اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والفقرات المتنوعة بمشاركة الفرق التطوعية، كما قدمت الفرقة الاستعراضية للأطفال النشيد الوطني، واختتمت الفقرات بعروض للملابس الشعبية لمناطق السعودية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المتطوعين والفرق التطوعية المشاركة بالحفل، وفريق مبادرات التطوعي، وفريق سنبلة الخير التطوعي، وفريق مجموعة حكاية أثر.