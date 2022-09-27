جمعية التنمية الأهلية بالدرعية تحتفل باليوم الوطني الـ92

احتفت إدارة التطوع، بمشاركة فرقها التطوعية بجمعية التنمية الأهلية بالدرعية، باليوم الوطني الـ92 مساء أمس الأول الاثنين بالنادي الاجتماعي بمركز التأهيل الشامل بالدرعية، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان بداح العشان، والمدير التنفيذي للجمعية فهد القحطاني، ومدير إدارة التطوع محمد الشمالي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الضيوف الكرام.