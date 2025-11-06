"إمارة حائل" ثاني أفضل جهة حكومية تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2025

حققت إمارة منطقة حائل المركز الثاني ضمن أفضل خمس جهات حكومية تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2025م، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، في إنجاز جديد يبرز تطوّر أداء الإمارة في المجال التقني والتحول نحو الخدمات الذكية.
وجاءت إمارة حائل في المركز الثاني في مرحلة التكامل بنسبة تقدُّم بلغت 48.51%، كما قفزت إلى المركز الرابع بين إمارات المناطق بنسبة بلغت 85.60%، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الرابعة الذي أُقيم في الرياض يومي 5 و6 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الإمارة في تطبيق معايير التحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء الحكومي عبر الحلول التقنية الحديثة.