"إمارة حائل" ثاني أفضل جهة حكومية تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2025

وجاءت إمارة حائل في المركز الثاني في مرحلة التكامل بنسبة تقدُّم بلغت 48.51%، كما قفزت إلى المركز الرابع بين إمارات المناطق بنسبة بلغت 85.60%، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الرابعة الذي أُقيم في الرياض يومي 5 و6 نوفمبر الجاري.