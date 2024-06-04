أسواق النفع العام ومسالخ الطائف تكثف استعداداتها لموسم الحج

كثفت الفرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة الطائف؛ لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.
وتفقد نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف الدكتور عطية بن مقبل الثقفي، سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة.
كما تفقد وضع الترتيبات والتجهيزات المبكرة لقدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا جاهزيتها وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لذلك.
وأشار "الثقفي" إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن ذلك تمثل في رفع جاهزية القصابين، وحملة "أضحيتي"؛ حيث تتواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام.
وقال: إن هناك خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل.
وأكد أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.
ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939)؛ للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.