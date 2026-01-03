بعد نيلهم الماجستير.. منسوبو "القويعية" يعززون كفاءة العمل الصحي

وحصل قميش بن محمد الهويمل، المساعد لصحة المجتمع بالمستشفى، على درجة الماجستير في إدارة المستشفيات عن رسالته العلمية الموسومة بـ"أثر البراعة الاستراتيجية على فاعلية الخدمات الصحية – دراسة ميدانية"، التي تناولت دور التخطيط والمرونة الاستراتيجية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.