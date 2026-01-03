بعد نيلهم الماجستير.. منسوبو "القويعية" يعززون كفاءة العمل الصحي

حقق عدد من منسوبي مستشفى القويعية إنجازات علمية مميزة في مجال إدارة المستشفيات، عكست حرص الكوادر الصحية والإدارية على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وحصل قميش بن محمد الهويمل، المساعد لصحة المجتمع بالمستشفى، على درجة الماجستير في إدارة المستشفيات عن رسالته العلمية الموسومة بـ"أثر البراعة الاستراتيجية على فاعلية الخدمات الصحية – دراسة ميدانية"، التي تناولت دور التخطيط والمرونة الاستراتيجية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
كما نال عصام بن محمد سهيل، المساعد للشؤون الهندسية بالمستشفى، درجة الماجستير في إدارة المستشفيات عن رسالته بعنوان "أثر تطبيق التكنولوجيا الرقمية على جودة الخدمات الصحية"، والتي سلطت الضوء على أهمية التحول الرقمي في تطوير الأداء وتحسين تجربة المستفيدين.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لمنظومة العمل الصحي في محافظة القويعية، ويعكس توجه منسوبي المستشفى نحو الاستثمار في المعرفة والتطوير المهني، دعمًا لمستهدفات تحسين جودة الرعاية الصحية.