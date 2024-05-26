"كفيف" تختتم دورة المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي مع قارئات الشاشة للجنسين

اختتمت جمعية المكفوفين الأهلية (كفيف) الأربعاء الماضي دورة المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي مع قارئات الشاشة للجنسين في دورتها الخامسة بإجمالي 64 ساعة تدريبية؛ ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الذي كان قد انطلق منذ تاريخ 12 من الشهر الجاري.