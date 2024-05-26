"كفيف" تختتم دورة المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي مع قارئات الشاشة للجنسين

اختتمت جمعية المكفوفين الأهلية (كفيف) الأربعاء الماضي دورة المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي مع قارئات الشاشة للجنسين في دورتها الخامسة بإجمالي 64 ساعة تدريبية؛ ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الذي كان قد انطلق منذ تاريخ 12 من الشهر الجاري.
والتحق بالبرنامج الذي يقام ممثلاً بإدارة التدريب والتأهيل 15 مستفيداً ومستفيدة من المكفوفين.
ودرب البرنامج مستفيدي الجمعية في فئات عمرية مستقلة؛ تقسم من عمر 13 سنة إلى 18، ومن عمر 18 سنة فأعلى وذلك بهدف إكساب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عديد المهارات والمعارف حول الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة.
كما اختتمت جمعية (كفيف) برنامج المشاريع المتناهية الصغر الذي أطلقته ممثلة بإدارة التدريب والتأهيل ضمن مسار ريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعي.
وانطلق البرنامج التطويري في تاريخ 19 من شهر مايو الجاري واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمجمل تسع ساعات، استفادت منه 16 متدربة من المهتمات بالمجال من الكفيفات.
ويهدف البرنامج إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء وتسويق مشاريع قادرين عليها بتكلفة قليلة أو متوسطة.