"المواصفات" وجامعة جدة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وقّعت الهيئةُ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرةَ تفاهم مع جامعة جدة؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من خلال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والبحثية، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين بما يخدم المجتمع.
ووقّع مذكرةَ التفاهم من جانب الهيئة نائبُ المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك، ومن جامعة جدة الوكيل للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي بن حسن الكناني.
وشملت المذكرة مجالات التعاون، وتنظيم البرامج التدريبية، وورش العمل المشتركة لتطوير مهارات الطلاب والموظفين، بالإضافة لتوفير الاستشارات اللازمة في مجالات الجودة والمواصفات القياسية، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، والتي تهدف إلى إعداد الكوادر والكفاءات العلمية في التخصصات التطبيقية المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وتأتي المذكرة لتؤطر أوجه التعاون في المجالات العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين، بما يؤدي إلى ترسيخ الثقة ورفع كفاءة البنية التحتية للجودة بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.