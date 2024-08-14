"المواصفات" وجامعة جدة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وشملت المذكرة مجالات التعاون، وتنظيم البرامج التدريبية، وورش العمل المشتركة لتطوير مهارات الطلاب والموظفين، بالإضافة لتوفير الاستشارات اللازمة في مجالات الجودة والمواصفات القياسية، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، والتي تهدف إلى إعداد الكوادر والكفاءات العلمية في التخصصات التطبيقية المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.