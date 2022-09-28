عميد "تقنية أبها" مهنئاً ولي العهد برئاسة الوزراء.. مزيداً من القفزات التنموية

وتابع قائلاً: نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق ويسدد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، منوهاً بما تشهده بلادنا الغالية من قفزات تنموية شاملة في شتى المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الرشيدة وذلك من خلال دعمها لكافة المشاريع الحيوية والهامة التي تخدم الوطن والمواطن بجميع مناطق المملكة.