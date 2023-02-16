جمعية "عناية" تنال جائزة "سنديان" للابتكار الاجتماعي

حصلت جمعية "عناية" على جائزة "سنديان" للابتكار الاجتماعي، الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي، برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم: إنه مسرور بهذه الجائزة - إحدى مبادرات منتدى الابتكار الاجتماعي- والتي تنضم لمثيلاتها من جوائز وشهادات التميز المؤسسي التي حصلت عليها الجمعية من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف "السويلم"، أن الجمعية تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز واستدامة التميز المؤسسي، بما يسهم في جودة مخرجاتها وتحقيقها لأثر مجتمعي أعمق.
وهنأ "السويلم"، الأمين العام للجمعية والإدارة التنفيذية على ما بذلوه ويبذلونه من جهود وإنجازات مثمرة أسهمت في نيل استحقاقات هذه الجائزة وغيرها من شهادات التميز.
وتعهد بدعم الإدارة التنفيذية؛ للمضي قدمًا في تحقيق استراتيجيتنا في التميز والحصول على المزيد من جوائزها وشهاداتها، قائلاً: "نحن بدورنا نهدي هذا الإنجاز الكبير إلى الأطباء الاستشاريين بالمجمع والموظفين والإداريين كافة على جهودهم المخلصة والمميزة".
ومن جانبه عبر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، عن سروره واعتزازه بحصول الجمعية على جائزة "سنديان" للابتكار الاجتماعي.
وقال "المطيري": إن الجمعية لم تكن لتحقق هذه الإنجازات لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير الذي تجده من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ومن دعم لامحدود من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك من شركائها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، مضيفًا: لهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم هذه الجائزة بمناسبة هذا الفوز.
ولفت إلى أن العيادات الاستشارية التطوعية بمجمع عيادات "عناية" الطبي بالسويدي، تعد من البيئات الجاذبة للأطباء المتطوعين الذين يتميزون بالكفاءة في تخصصاتهم، مما أعطى ميزة تنافسية للمجمع في جميع التخصصات الطبية مقارنة بالمراكز الصحية الأخرى.
وقال: بدوري أتقدم لأبطالنا بالمجمع من أطباء استشاريين متطوعين ومن إداريين بجزيل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود من أجل خدمة المرضى المحتاجين، ولما لمسناه منهم من تجرد وتفانٍ في العمل انطلاقًا من مسؤولياتهم المجتمعية.