جمعية "عناية" تنال جائزة "سنديان" للابتكار الاجتماعي

وقال "المطيري": إن الجمعية لم تكن لتحقق هذه الإنجازات لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير الذي تجده من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ومن دعم لامحدود من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك من شركائها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، مضيفًا: لهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم هذه الجائزة بمناسبة هذا الفوز.