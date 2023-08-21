"بيئة العرضيات" تضبط 3 مخالفات خلال جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بالمكتب، ضبطت 3 مخالفات خلال الجولات المكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ النظامية، وتطبيق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية على ما يتم رصده من مخالفات تُهِم الصحة العامة والبيئة في هذه المنشآت؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق الميدانية المختصة التابعة للوزارة كثّفت جولاتها الرقابية مع الجهات ذات العلاقة في المسالخ، ولمراقبة طرق التخلص من مخلفات الذبائح وسلامة المعدات والآليات المستخدمة؛ لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.