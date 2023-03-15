"محافظ المجمعة" يستقبل مدير التعليم وعددًا من الطلاب بمناسبة "يوم العلم"

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، في ديوان المحافظة، مدير التعليم يوسف بن عبداللطيف الملحم، والمساعد للشؤون التعليمية سعد بن غازي الحربي، وعددًا من الطلاب وأشبال كشافة تعليم المجمعة؛ احتفاء بيوم العلَم.
وخلال اللقاء قدّم عدد من الطلاب والكشافة النشيد الوطني، وعددًا من المشاركات، عبّروا فيها عن مشاعر المحبة والولاء والانتماء للوطن.
وألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، كلمةً أوضح خلالها أن مدارس المجمعة احتفت مع انطلاقة أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث بيوم العلَم، بعدد من الفعاليات والأنشطة.
وأكد محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، أن حرص القيادة على الاحتفال بيوم العلَم؛ هو تأكيد على مضامين العلَم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة، مقدمًا شكره لإدارة تعليم المجمعة وللطلاب المشاركين؛ داعيًا لهم بالتوفيق.