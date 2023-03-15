"محافظ المجمعة" يستقبل مدير التعليم وعددًا من الطلاب بمناسبة "يوم العلم"

وأكد محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، أن حرص القيادة على الاحتفال بيوم العلَم؛ هو تأكيد على مضامين العلَم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة، مقدمًا شكره لإدارة تعليم المجمعة وللطلاب المشاركين؛ داعيًا لهم بالتوفيق.