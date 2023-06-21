"فهد بن سلطان" يُكرِّم 30 مزارعًا فازوا بجائزته للمزرعة النموذجية

وأكد الأمير في تصريح صحفي في نهاية الحفل أن الجائزة بمنزلة العيد لأصحاب الزراعة. والأرض هي أكثر ما يربط الإنسان بالمكان، وهي مهمة من ناحية وطنية، ومن ناحية غذائية؛ إذ يمثل الأمن الغذائي أهمية كبرى، وهو من أُسس رؤية السعودية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ويقوم عليها سمو ولي العهد -أيده الله-. مبينًا سموه أن ما يتم مشاهدته في منطقة تبوك من اهتمام المزارعين بالزراعة أمر مفرح. والجائزة خلال 32 عامًا أنتجت الكثير.. وهناك فارق كبير اليوم في نوعية المزارع ونوعية الإنتاج، وهذا هو المطلوب. سائلاً الله التوفيق للجميع.