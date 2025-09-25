احتفالية اليوم الوطني 95 بجمعية قرطبة والرحاب تستقطب أهالي القصيم وتكرّم المشاركين

شهدت ديوانية جمعية التنمية الأهلية بقرطبة والرحاب بمدينة بريدة، احتفالًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وسط حضور وتفاعل كبير من الأهالي والضيوف والزوار من منطقة القصيم وخارجها.
ونُظمت الفعالية بالتعاون مع جمعية المتقاعدين "خبرات" وجمعية نجوم السياحة بالقصيم، ضمن جهود الجمعية لتعزيز الانتماء الوطني وتفعيل مشاركة المجتمع في هذه المناسبة الغالية.
وتخلل الحفل فقرات منوعة، أبرزها الأمسيات الشعرية التي أحياها نخبة من الشعراء الوطنيين، الذين قدّموا قصائد معبرة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته التنموية.
وفي ختام الاحتفالية، كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عقل العقل، الجمعيات المشاركة في التنظيم، وهم: جمعية المتقاعدين "خبرات"، وجمعية نجوم السياحة، إضافة إلى راعي الحفل الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل.
كما تم تكريم الشعراء المشاركين: إبراهيم العنزي، فالح الدخنان، عبدالرحمن العرماني، رشيد العطاوي، والمنشد محمد بن عفير.