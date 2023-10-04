بالصور .. "تعليم الطائف" تُهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم

وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ "سبق" إن هذا التقدير يأتي إيمانًا وتقديرًا برسالة المعلم السامية في بناء الإنسان والارتقاء به ، وكذلك دور المعلم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.