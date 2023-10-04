بالصور .. "تعليم الطائف" تُهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم

في لمسة وفاء وعرفان ، بادرت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ، بالتعاون مع أمانة الطائف بإرسال رسائل التهنئة والتبريكات للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2023 تحت عنوان : “المعلمون … الذين نحتاج إليهم للتعليم الذي نريده”.
كما بثت رسائل التهنئة عبر عددٍ من الشاشات الإلكترونية الموجودة بشوارع وميادين المحافظة، إضافةً إلى تصميم منشورات وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، مقدمةً الشكر الجزيل للمعلمين والمعلمات على ما بذلوا من جهدٍ واهتمام في إيصال الرسالة التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات،
وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ "سبق" إن هذا التقدير يأتي إيمانًا وتقديرًا برسالة المعلم السامية في بناء الإنسان والارتقاء به ، وكذلك دور المعلم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
فيما قدم شكره وتقديره لأمين محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي على تعاونه الدائم مع الإدارة العامة للتعليم.