"تعليم النماص" ينظم لقاءً تثقيفياً لمنسوبيه حول قواعد السلوك وحماية الطفل من الإيذاء

وتفصيلاً، قدم اللقاء القانوني والمحامي زياد الشعلان وتناول في طرحه عدداً من الجوانب القانونية التي تتعلق بقواعد السلوك والانضباط وعلاقتها بحماية الطفل والحماية من الإيذاء كما تناول اللقاء الانضباط الوظيفي، وأجاب المحامي "الشعلان" في ختام اللقاء على عددٍ من استفسارات الحضور التي تتعلق بالمجال القانوني.