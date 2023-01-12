"تعليم النماص" ينظم لقاءً تثقيفياً لمنسوبيه حول قواعد السلوك وحماية الطفل من الإيذاء

أقامت الشؤون القانونية بإدارة تعليم النماص لقاءً تطويراً وتثقيفياً بعنوان "قواعد السلوك والمواظبة وعلاقتها بنظام حماية الطفل والحماية من الإيذاء والانضباط الوظيفي "أمس الخميس، على مسرح الشؤون التعليمية، وذلك برعاية مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي، واستهدف منسوبي ومنسوبات تعليم النماص.
وتفصيلاً، قدم اللقاء القانوني والمحامي زياد الشعلان وتناول في طرحه عدداً من الجوانب القانونية التي تتعلق بقواعد السلوك والانضباط وعلاقتها بحماية الطفل والحماية من الإيذاء كما تناول اللقاء الانضباط الوظيفي، وأجاب المحامي "الشعلان" في ختام اللقاء على عددٍ من استفسارات الحضور التي تتعلق بالمجال القانوني.
من جهته، ثمّن مدير التعليم لقسم الشؤون القانونية جهودهم وعبّر عن شكره وعرفانه للضيف الكريم على عطائه المميز كما قدم شكره للحضور على حرصهم واهتمامهم وتفاعلهم الكبير.