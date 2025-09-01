"تجمع المدينة الصحي" يحصد اعتماد PALS من جمعية القلب السعودية

في خطوة تعكس التميز المهني والالتزام بالتطوير، حصل تجمع المدينة المنورة الصحي على اعتماد رسمي من جمعية القلب السعودية، كمركز معتمد لتدريب برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم للأطفال (PALS)، وذلك عبر مركز المحاكاة والمهارات التابع له.
ويُعد هذا الاعتماد امتدادًا لجهود التجمع في تطوير الكفاءات الصحية ورفع كفاءة التدريب المتخصص، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز قدرات الفرق الطبية ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يعكس التزامه ببناء بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، تدعم مسيرة التميز الطبي، وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.