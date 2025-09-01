"تجمع المدينة الصحي" يحصد اعتماد PALS من جمعية القلب السعودية

في خطوة تعكس التميز المهني والالتزام بالتطوير، حصل تجمع المدينة المنورة الصحي على اعتماد رسمي من جمعية القلب السعودية، كمركز معتمد لتدريب برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم للأطفال (PALS)، وذلك عبر مركز المحاكاة والمهارات التابع له.