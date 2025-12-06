إشهار إسلام مسلمتين وتكريم 27 متطوعًا يتصدر ختام ملتقى "خيرات بلادي" بالبديع

اختتمت جمعية تنمية البديع بالأفلاج، بالتعاون مع بلدية البديع، فعاليات ملتقى “خيرات بلادي” بعد شهر حافل بالأنشطة المجتمعية نهاية كل أسبوع، حيث شهد اليوم الختامي لحظات إنسانية مؤثرة تمثّلت في نطق الشهادتين لامرأتين جديدتين عبر الاتصال المرئي، إضافة إلى تكريم المتطوعين والمتطوعات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2025.
وشهدت الفعالية إعلان مسلمتين جديدتين دخولهما الإسلام عن بُعد بمشاركة جمعية الدعوة بالبديع، حيث تم تلقينهما الشهادتين وتقديم التوجيهات الأساسية لهما، وسط أجواء احتفالية عكست قيمة العمل الدعوي وأثره في خدمة الجاليات وتعزيز روح الانتماء الديني.
وفي سياق متصل، كرّم رئيس الجمعية شنار الشكرة 27 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تنفيذ برامج الجمعية على مدى العام، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع ومساندة الفعاليات، وهو التكريم الذي جاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، مؤكّدًا على المكانة المحورية للمتطوعين في تعزيز التنمية المجتمعية.
كما شهد الحفل تقديم كسوة شتوية للأسر المحتاجة بمشاركة 21 متطوعة أسهمن في التجهيز والتوزيع، إلى جانب عرض فني قدّمته فرقة شباب البديع الشعبية بفن “السامر”، ما أضفى أجواءً تراثية تفاعلية لاقت استحسان الحضور.
واختتمت الجمعية الملتقى بالتأكيد على نجاح فعالياته التي استمرت شهرًا كاملًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وشاركت فيه 17 أسرة منتجة قدّمت أطباقًا شعبية ومنتجات متنوعة، فيما تراوح معدل الحضور اليومي بين 150 و200 زائر، ما يعكس الإقبال المجتمعي والدعم المستمر لمثل هذه المبادرات التنموية التي تجمع بين الترفيه والعمل الإنساني وتعزيز الهوية المحلية.