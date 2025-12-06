إشهار إسلام مسلمتين وتكريم 27 متطوعًا يتصدر ختام ملتقى "خيرات بلادي" بالبديع

وفي سياق متصل، كرّم رئيس الجمعية شنار الشكرة 27 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تنفيذ برامج الجمعية على مدى العام، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع ومساندة الفعاليات، وهو التكريم الذي جاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، مؤكّدًا على المكانة المحورية للمتطوعين في تعزيز التنمية المجتمعية.