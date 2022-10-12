مدير تعليم شرورة يدشن انطلاق جائزة إبهار للتميز بنسختها الثانية

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري انطلاق جائزة إبهار للتميز للمرحلة الثانية لفئة التميز الإدارة والمدرسي و الطالب والمعلم تحت شعار " انطلاقة متجددة نحو التميز" والتي تشمل مشاركة جميع أقسام الإدارة والمدارس الحكومية والأهلية وكافة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك لإبراز المتميزين وإنجازاتهم للوصول للإبداع والالهام وتحقيق رسالة الجائزة لممارسات ملهمة نحو التميز في الأداء.
وصرح "الأسمري" أن جائزة تعليم شرورة إبهار للتميز الإداري والمدرسي وتميز الطالب والمعلم تهدف إلى تحفيز الإدارات والأقسام والمدارس على التميز والإبداع واستخدام الأساليب والطرق الحديثة والتعلم والتعليم مما ينعكس أثره إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.
وأشار إلى أن جائزة التميز تساهم في نشر الممارسات التعليمية المتميزة وتطويرها للارتقاء بالأداء في العملية التعليمية وخلق روح المنافسة، وتشجع المدارس على تقديم الدعم للطلاب والطالبات وتنمية ثقافة الاختراع والإبداع وتشجيع العمل التطوعي وتنمية الذات والشراكة المجتمعية والأعمال الابتكارية.