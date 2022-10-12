مدير تعليم شرورة يدشن انطلاق جائزة إبهار للتميز بنسختها الثانية

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري انطلاق جائزة إبهار للتميز للمرحلة الثانية لفئة التميز الإدارة والمدرسي و الطالب والمعلم تحت شعار " انطلاقة متجددة نحو التميز" والتي تشمل مشاركة جميع أقسام الإدارة والمدارس الحكومية والأهلية وكافة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك لإبراز المتميزين وإنجازاتهم للوصول للإبداع والالهام وتحقيق رسالة الجائزة لممارسات ملهمة نحو التميز في الأداء.