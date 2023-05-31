مختبر "تخصصي الطائف" ينال اعتماد الجمعية الأمريكية "الكاب"

وشهد المختبرُ خلال السنوات الماضية، تماشيًا مع تطوُّر البنية التحتية، تنفيذَ العديد من المشروعات الحيوية والهامة، والتي أسهمت في تحقيق القسم للكثير من الإنجازات في مجال الجودة المحلّيّة والعالمية، وحصوله على المراكز المتقدّمة على مستوى المنطقة.