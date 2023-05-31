مختبر "تخصصي الطائف" ينال اعتماد الجمعية الأمريكية "الكاب"

أعلن فرعُ وزارة الصحة في الطائف، اليوم الأربعاء، حصولَ مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بمحافظة الطائف، وللعام الخامس تواليًا، على اعتماد الجمعية الأمريكية لأطباء علم الأمراض "الكاب".
وقال: إن التقييم جاء بعد تجاوز أربعة آلاف معيار للجودة، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا تحقّق نتيجة لتضافر الجهود والعمل بالمنشأة إدارةً وعاملين، في إطار الجهود الحثيثة والمستمرّة التي تبذلها "الصحة" للارتقاء بالمنظومة الصحية كاملة.
وشهد المختبرُ خلال السنوات الماضية، تماشيًا مع تطوُّر البنية التحتية، تنفيذَ العديد من المشروعات الحيوية والهامة، والتي أسهمت في تحقيق القسم للكثير من الإنجازات في مجال الجودة المحلّيّة والعالمية، وحصوله على المراكز المتقدّمة على مستوى المنطقة.
يذكر أن مختبر "تخصصي الطائف" كان قد أجرى أكثرَ من مليون وثلاثمائة ألف فحص مخبري، و2824 تبرعًا بالدم، وتدريب 179 متدربًا، خلال العام الماضي 2022.