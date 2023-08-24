"تعليم مكة" يضم ويحول مدارس بهدف استقرار 1768 طالبة في 3 أحياء

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم عددًا من القرارات التي تحقق الاستثمار الأمثل ورفع الكفاءة التشغيلية في المباني الحكومية وتحقق كفاءة الإنفاق بالتخلص من المباني المستأجرة والمدارس التي تعمل في الفترة المسائية.
ويأتي هذا أيضًا تفعيلاً لمبادرة مكة نحو مدارس واعدة؛ حيث تم ضم طالبات الابتدائية الثلاثين مع طالبات الابتدائية الحادية والأربعين بميزانية 22 فصلاً في مبنى واحد، وإعادة تخصيص مبنى الابتدائية الثلاثين لصالح ابتدائية آسيا بنت مزاحم بعدد 13 فصلاً دراسيًا، وتحويل مبنى الابتدائية التاسعة والأربعين للعمل في الفترة الصباحية في المبنى الحكومي الجديد المخصص لابتدائية آسيا بنت مزاحم بعدد 20 فصلاً.
ويستفيد من هذه القرارات نحو 1768 طالبة وتحقق سبعة مكتسبات تخدم أحياء الملك فهد والشوقية والهنداوية وتُسهم في التخلص من مدرسة مسائية وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق وكذلك تحقيق الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية وتوفير الخدمة التعليمية حسب توجهات سكن الطالبات، واستثمار وفر عدد 30 من الكوادر التعليمية والإدارية بإعادة توجيههم وفق أولوية الاحتياج.