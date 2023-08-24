"تعليم مكة" يضم ويحول مدارس بهدف استقرار 1768 طالبة في 3 أحياء

ويأتي هذا أيضًا تفعيلاً لمبادرة مكة نحو مدارس واعدة؛ حيث تم ضم طالبات الابتدائية الثلاثين مع طالبات الابتدائية الحادية والأربعين بميزانية 22 فصلاً في مبنى واحد، وإعادة تخصيص مبنى الابتدائية الثلاثين لصالح ابتدائية آسيا بنت مزاحم بعدد 13 فصلاً دراسيًا، وتحويل مبنى الابتدائية التاسعة والأربعين للعمل في الفترة الصباحية في المبنى الحكومي الجديد المخصص لابتدائية آسيا بنت مزاحم بعدد 20 فصلاً.