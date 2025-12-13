اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ تعقد اجتماعها الثالث بمقر جمعية كفى بمكة

وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ، إبراهيم بن أحمد الحمدان، أهمية التعاون والتكامل لحماية المجتمع من التبغ والحد من انتشاره من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه القضية، وتفعيل دور الجهات والأفراد تجاهها، وكذلك بيان خطر السجائر الإلكترونية ونُظُمها، وضرورة الحد من انتشارها، مع وجود مبادرات نوعية تحقق الأثر الأعمق في وقاية المجتمع، وخصوصًا الشباب والناشئة من خطر هذه السموم.