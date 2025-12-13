اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ تعقد اجتماعها الثالث بمقر جمعية كفى بمكة

عقدت اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ اجتماعها الثالث في دورتها الرابعة لعام 2025م بمقر جمعية كفى بمكة، بحضور مديري جمعيات مكافحة التدخين في المملكة ومستشاري اللجنة من خبراء ومتخصصين.
وقد نظمت اللجنة ثلاث ورش عمل تزامنًا مع اجتماعها الدوري: أولها عن "التأييد في الجمعيات الصحية.. قوة كامنة واستراتيجية مهملة"، قدمها مستشار تعزيز الصحة الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني. وورشة عن "الوضع الراهن للسجائر الإلكترونية بين الرقابة والتنظيم"، قدمها الدكتور ماجد بن مقبل الخلف، مدير إدارة السياسات واقتصاديات الصحة العامة بوقاية. وورشة أخيرة عن "الابتكار في برامج مكافحة التدخين"، قدمها الدكتور علي حماد الزهراني، مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة.
وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ، إبراهيم بن أحمد الحمدان، أهمية التعاون والتكامل لحماية المجتمع من التبغ والحد من انتشاره من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه القضية، وتفعيل دور الجهات والأفراد تجاهها، وكذلك بيان خطر السجائر الإلكترونية ونُظُمها، وضرورة الحد من انتشارها، مع وجود مبادرات نوعية تحقق الأثر الأعمق في وقاية المجتمع، وخصوصًا الشباب والناشئة من خطر هذه السموم.