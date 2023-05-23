إنقاذ باكستاني عانى من انفجار قرحة الإثني عشر بوادي الدواسر العام

تمكن فريق طبي في مستشفى وادي الدواسر العام من إجراء عملية ناجحة لمقيم يعاني انفجار قرحة بالإثني عشر نتيجة خطأ طبي في باكستان.
وقال تجمع الرياض الصحي الأول: "إن قسم الطوارئ استقبل مقيمًا من الجنسية الباكستانية، وتبين من التشخيص أنه أجرى عملية قرحة بالإثني عشر في باكستان، واقتصرت على توصيل الأمعاء بالمعدة.
لكن لم يتم قطع العصب الحائر، مما تسبب في عدم شفاء القرحة وحدوث انفجار قرحة والتهاب بريتوني حاد وحالة من التسمم بالجسم".
وأضاف: أجريت للحالة عملية نادرة وفورية وإصلاح القرحة وقطع العصب الحائر "العاشر"؛ لإتمام شفاء القرحة؛ حيث خرج المريض بعد تماثله للشفاء وحالته الصحية جيدة.
يُذكر أن مستشفى وادي الدواسر العام، استقبل خلال عام 2022 م؛ قرابة 117964 مراجعًا بقسم الإسعاف والطوارئ، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 45255.
وسجلت أقسام التنويم 7235 حالة، والعمليات الجراحية 1828 عملية، وجراحات اليوم الواحد 641 عملية.