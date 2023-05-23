إنقاذ باكستاني عانى من انفجار قرحة الإثني عشر بوادي الدواسر العام

وقال تجمع الرياض الصحي الأول: "إن قسم الطوارئ استقبل مقيمًا من الجنسية الباكستانية، وتبين من التشخيص أنه أجرى عملية قرحة بالإثني عشر في باكستان، واقتصرت على توصيل الأمعاء بالمعدة.