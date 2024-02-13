رئيس جامعة الفيصل: التعليم والبحث والابتكار حجر الزاوية بالسعودية

وقال الدكتور "آل هيازع": "نجتمع اليوم، تحت شعار "الابتكار والتعاون"، في أجواء تجسد هذه المبادئ؛ حيث إن تعاوننا في جامعة الفيصل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجالات مثل: الطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، وإدارة الموارد المائية، يدل على التزامنا بتحقيق الأهداف المحددة في الرؤية السعودية 2030".