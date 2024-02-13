رئيس جامعة الفيصل: التعليم والبحث والابتكار حجر الزاوية بالسعودية

أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، اليوم الثلاثاء، أن التعليم والبحث والابتكار هم حجر الزاوية في المجتمع السعودي، ومستقبل تمكين الشباب من القيادة وإحداث تأثير إيجابي ملموس في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في "منتدى كاوست للمستقبل 2024"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، في حاضنة الشركات الناشئة بالرياض، "The Garage"، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال البحث والابتكار، والأكاديميين وممثلي مراكز الأبحاث.
وعبر الدكتور "آل هيازع" عن سعادته باختيار مكان انعقاد المنتدى "الكراج"، الذي يعد رمزًا للابتكار وريادة الأعمال في الرياض، ومبادرة رائعة لرعاية المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين في هذه البيئة؛ حيث يلتقي الإبداع بالفرصة، في رحاب العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وثمن جهود رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، لدوره الرئيس في تنظيم هذا الحدث الذي يأتي امتدادًا للتعاون مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة البحث والابتكار.
وأعرب عن تقديره لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي؛ لجهوده والمدينة في تشجيع الباحثين، وقرار فتح أبواب مختبرات المدينة؛ للاستفادة من التجهيزات والمرافق الفريدة التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقال الدكتور "آل هيازع": "نجتمع اليوم، تحت شعار "الابتكار والتعاون"، في أجواء تجسد هذه المبادئ؛ حيث إن تعاوننا في جامعة الفيصل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجالات مثل: الطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، وإدارة الموارد المائية، يدل على التزامنا بتحقيق الأهداف المحددة في الرؤية السعودية 2030".
وأشاد رئيس جامعة الفيصل، بمستوى التعاون بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الفيصل، في المجالات الأكاديمية والبحثية؛ إذ ساهم ذلك في تقديم برامج أكاديمية مشتركة ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار.
وشهد المنتدى عرض إنجازات "كاوست" على مدى 15 عامًا في مجال البحث والابتكار، بواسطة حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي، وتسليط الضوء على العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، وشركة البحر الأحمر المتخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، والتي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي.