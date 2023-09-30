"تعليم الرياض" يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93

يذكر أن خطة وزارة التعليم المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني قد تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتي تستهدف كافة المراحل العمرية، إضافةً إلى مشاركة أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات في عدد من الفعاليات، ومنها: القائد القدوة، وأبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، وعاشقينك يا وطن، وحارة أجدادي، وجدارية حب الوطن والبيرق، كما تضمنت الفعاليات إقامة معارض مدرسية وعدد من الفعاليات والبرامج الأخرى.