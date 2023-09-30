"تعليم الرياض" يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإداراتها ومكاتبها ومدارسها فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93 بعد أن استمرت لأربعة أيام.
وشهدت الفعاليات والبرامج مشاركات واسعة من منسوبي ومنسوبات الإدارة والكادر التعليمي والإداري في المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة شاركوا في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأشار إلى أن حساب الإدارة وحسابات المكاتب والمدارس على منصة (X) شهدت العديد من المشاركات والرسائل الاتصالية والفيديوهات المتنوعة والتي عبّرت عن مشاعر الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم وقادته العظماء.
وكانت إدارة تعليم الرياض قد تشرفت برعاية أمير منطقة الرياض احتفاء الإدارة باليوم الوطني.
يذكر أن خطة وزارة التعليم المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني قد تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتي تستهدف كافة المراحل العمرية، إضافةً إلى مشاركة أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات في عدد من الفعاليات، ومنها: القائد القدوة، وأبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، وعاشقينك يا وطن، وحارة أجدادي، وجدارية حب الوطن والبيرق، كما تضمنت الفعاليات إقامة معارض مدرسية وعدد من الفعاليات والبرامج الأخرى.