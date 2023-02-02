"مدير الموارد البشرية بعسير" يزور سجن المباحث العامة بأبها ويطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء

رافق الشهراني خلال الزيارة مساعدوه وعدد من مدراء الإدارات بالمنطقة، تلبية لدعوة من رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة السجن، وفي إطار برنامج الرئاسة لتعريف المجتمع بما أوكل إليها من مهام لرعاية من انحرف عن جادة الصواب عبر برامج حديثة ومبتكرة تعيدهم إلى الطريق القويم.