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"مدير الموارد البشرية بعسير" يزور سجن المباحث العامة بأبها ويطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء
"الشهراني" ثمّن كافة الجهود المقدمة لتأهيل وتقويم ورعاية النزلاء
زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني سجن المباحث العامة بأبها.
رافق الشهراني خلال الزيارة مساعدوه وعدد من مدراء الإدارات بالمنطقة، تلبية لدعوة من رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة السجن، وفي إطار برنامج الرئاسة لتعريف المجتمع بما أوكل إليها من مهام لرعاية من انحرف عن جادة الصواب عبر برامج حديثة ومبتكرة تعيدهم إلى الطريق القويم.
وخلال الجولة على مرافق السجن تم التعرف على ما يقدم للنزيل ويحفظ كرامته .
وثمن الشهراني ما شاهده خلال الزيارة من خدمات ودورات وإعادة التأهيل والإصلاح للنزلاء والتقنية المستخدمة وكيفية إبراز دورها فيما يخدم مصلحة النزيل بهدف رعايتهم وتقويمهم ليصبحوا نواة لمجتمع صالح .