الندوة العالمية: المملكة رائدة في خدمة القرآن ونشره بجميع اللغات

وجاء هذا الثناء عقب المبادرة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر ملحقيتها الدينية في الهند، بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المصاحف الشريفة لجمهورية المالديف، والتي بلغت 25 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، استمرارًا لجهود المملكة في إيصال القرآن الكريم إلى المسلمين في كل مكان.