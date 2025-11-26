الندوة العالمية: المملكة رائدة في خدمة القرآن ونشره بجميع اللغات

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وطباعةً ونشرًا على مستوى العالم وبمختلف اللغات، مؤكدة أن المملكة رسّخت مكانتها العالمية في نشر كتاب الله والعناية به.
وجاء هذا الثناء عقب المبادرة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر ملحقيتها الدينية في الهند، بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المصاحف الشريفة لجمهورية المالديف، والتي بلغت 25 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، استمرارًا لجهود المملكة في إيصال القرآن الكريم إلى المسلمين في كل مكان.
وأكدت الندوة أن هذه المبادرة تعكس العناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة للإسلام والمسلمين، واستمرارها في نشر كتاب الله وتوفيره بمختلف اللغات والروايات، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي وارتباطها بخدمة الحرمين الشريفين.
وأشارت إلى أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُعد منارة عالمية لإنتاج المصحف الشريف بأعلى معايير الجودة والدقة، مما يسهم في حفظ القرآن الكريم وتيسير تلاوته وتدبره.
واختتمت الندوة بيانها برفع بالغ تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير والمتواصل لهذه الجهود المباركة، سائلة الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.