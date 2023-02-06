متفوقة على 7 جامعات سعودية.. جامعة جدة "الأولى" في "أولمبياد التمريض"

حصلت جامعة جدة على المركز الأول في أولمبياد التمريض السنوي الذي أُقيم في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بجدة بمنافسة ٧ جامعات سعودية وبمشاركة الطالبات المتميزات (سارة الغامدي – لينا أبو سعود – دانا حلمي) بإشراف د.آلاء مجلد.
يُشار إلى أن جامعة جدة من الجامعات المهتمة بالعلوم الطبية التطبيقية، فقد تقرر إنشاء قسم التمريض عام 2018م، ويقدم برنامج بكالوريوس التمريض مواد تخصصية مثل أساسيات التمريض وتمريض الأمومة وصحة الطفل وتمريض الصحة النفسية والعقلية والتمريض الباطني والجراحي والإدارة والقيادة، وتمريض صحة العائلة والمجتمع والرعاية الأولية. وقد صممت هذه المقررات بجودة عالية لإكساب الطلبة التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم للخدمة الصحية والمنافسة في سوق العمل.