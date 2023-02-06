متفوقة على 7 جامعات سعودية.. جامعة جدة "الأولى" في "أولمبياد التمريض"

يُشار إلى أن جامعة جدة من الجامعات المهتمة بالعلوم الطبية التطبيقية، فقد تقرر إنشاء قسم التمريض عام 2018م، ويقدم برنامج بكالوريوس التمريض مواد تخصصية مثل أساسيات التمريض وتمريض الأمومة وصحة الطفل وتمريض الصحة النفسية والعقلية والتمريض الباطني والجراحي والإدارة والقيادة، وتمريض صحة العائلة والمجتمع والرعاية الأولية. وقد صممت هذه المقررات بجودة عالية لإكساب الطلبة التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم للخدمة الصحية والمنافسة في سوق العمل.