مدير "تعليم المجمعة" يرأس اجتماعَ اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني الـ93؛ لمناقشة أهم الاستعدادات لهذه المناسبة الغالية.
وألقى مديرُ تعليم بالمجمعة يوسف الملحم، خلال اجتماعه بقيادات التعليم؛ كلمةً توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة احتفاء الإدارة والمدارس؛ وفق ما ورد في تعميم الوزارة.
وأكّد "الملحم"، خلال الاجتماع، أهميةَ المناسبة الوطنية في ترسيخ قيم الولاء للقيادة الحكيمة، حفظها الله، والانتماء للوطن، والمواطنة الصالحة في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم، موضحًا دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة.
وشدّد "الملحم" على ما تتطلّبه المناسبة من وقفة إجلال لقصة مجد عريق نسج كيانه المؤسس، طيب الله ثراه، في لحمة وطنية حمل أمانتها الأبناء والآباء والأجداد.
وأشار إلى مسؤوليتنا في ذكرى هذا اليوم، بنوعية وكيفية المواد والبرامج المقدمة في منظومة عمل متكامل، وفق الإطار المنظم لها من وزارة التعليم؛ لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة، تماشيًا مع خطة الوزارة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها وتفعيلها.
وناقش مديرُ التعليم الخطةَ الإعلامية للإدارة وإنتاج المواد الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة؛ وفق ما خطط له.
وفي ختام الاجتماع استمع مدير التعليم للمداخلات والنقاش والمُقترحات؛ لإظهار هذه المناسبة العظيمة لوطننا الغالي بالمظهر اللائق، ثم أعلنت التوصيات.