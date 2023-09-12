مدير "تعليم المجمعة" يرأس اجتماعَ اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني

وأشار إلى مسؤوليتنا في ذكرى هذا اليوم، بنوعية وكيفية المواد والبرامج المقدمة في منظومة عمل متكامل، وفق الإطار المنظم لها من وزارة التعليم؛ لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة، تماشيًا مع خطة الوزارة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها وتفعيلها.