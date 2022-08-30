أمانة الطائف تنفذ 7600 جولة رقابية لضبط مخالفات البناء

ساهمت الجولات الرقابية لفرق أمانة الطائف الميدانية، بمشاركة 128 مراقبًا في الحد من مخلفات البناء والتشوهات البصرية بمواقع البناء، بأنحاء المحافظة.
وكانت فرق البلديات الفرعية والإدارات المعنية بالأمانة قد نفذت برامج مكثفة للرقابة على المباني قيد الإنشاء ورصد المخالفات ورفعها عبر منصة "ممتثل"، ضمن الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء ومخلفات الحفريات.
وقالت أمانة الطائف: منذ انطلاق الحملة نفذت الفرق الرقابية أكثر من 7600 جولة رقابية على المواقع قيد الإنشاء وذلك لتعزيز امتثالها للتعليمات واللوائح البلدية، وتحسين المشهد الحضري.
وأضافت: رصدت الفرق أكثر من 1300 مخالفة تتعلق بعدم تسوير مواقع البناء، ورمي مخلفات البناء أمام موقع البناء، وعدم تأمين حاوية لمخلفات البناء، ووضع مخلفات البناء خارج السور في الشارع، وعدم وضع لوحة مبين فيها بيانات الترخيص، بالإضافة مخالفات أخرى تتعلق بشويه المظهر العام.
وتابعت الأمانة: مخلفات البناء تتسب في تشويه المظهر العام بالإضافة إلى إتلاف الطبقات الإسفلتية والأرصفة وغيرها من الخدمات البلدية.
وأشارت إلى أنه يتم التعامل بشكل فوري مع المخالفات المرصودة وتطبيقها على المخالفين عبر منصة "ممتثل"، ومتابعة المخالفين حتى يتم تصحيح المخالفات.