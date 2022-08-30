أمانة الطائف تنفذ 7600 جولة رقابية لضبط مخالفات البناء

وأضافت: رصدت الفرق أكثر من 1300 مخالفة تتعلق بعدم تسوير مواقع البناء، ورمي مخلفات البناء أمام موقع البناء، وعدم تأمين حاوية لمخلفات البناء، ووضع مخلفات البناء خارج السور في الشارع، وعدم وضع لوحة مبين فيها بيانات الترخيص، بالإضافة مخالفات أخرى تتعلق بشويه المظهر العام.