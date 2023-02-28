منتزه الماء الحار يشهد احتفال أهالي الليث بذكرى يوم التأسيس

رعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني مساء أمس الاثنين احتفال أهالي المحافظة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور مديري الجهات الحكومية ورؤساء المراكز، والذي أُقيمت فعالياته بمنتزه الماء الحار بمركز غميقة بتنظيم من بلدية غميقة، وسط حضورٍ وتفاعلٍ كبيرٍ من أهالي وزوار المحافظة.
وقام محافظ الليث بجولة بمقرِّ الاحتفال الذي تضمن جملة من الفعاليات والبرامج، مطلعاً على مشاركات عددٍ من الجهات الحكومية التي استلهمت روح المُناسبة الوطنية العزيزة من عروض للأزياء التقليدية، وعروض الفنون التشكيلية، وأجنحة متنوِّعة من اللوحات الفنية والبصرية، ومقتنيات أثرية تنبضُ بروح الاعتزاز والفخر بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، وكذلك مسرح الطفل الذي تلوَّنت لوحاته الاستعراضية ومسابقاته بلون المناسبة الوطنية التاريخية، وأجنحة الأسر المنتجة.
وشهد الاحتفال العديد من البرامج والفنون البصرية التي روت قصة التأسيس، وعرضاً مرئياً يحكي مسيرة عزٍّ وشموخ وذكرى تأسيس لوطننا المعطاء، وأوبريت يوم التأسيس بعنوان "وطني العظيم" الذي استلهم روح المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية، وجاء الحفل معبراً عن مكانة الدرعية التاريخية المميزة ومرتبطاً بتاريخ المملكة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد.
ونوه محافظ الليث أنَّ يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر للمملكة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحدياتٍ في سبيل بناء وطنٍ يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون، مبيناً أنَّ هذه المناسبة العزيزة تُمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتزُّ بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، ويُبرز ما وصلت إليه مملكة الرخاء والعطاء في عصرنا الحاضر من مكانة في شتى المجالات.