منتزه الماء الحار يشهد احتفال أهالي الليث بذكرى يوم التأسيس

وقام محافظ الليث بجولة بمقرِّ الاحتفال الذي تضمن جملة من الفعاليات والبرامج، مطلعاً على مشاركات عددٍ من الجهات الحكومية التي استلهمت روح المُناسبة الوطنية العزيزة من عروض للأزياء التقليدية، وعروض الفنون التشكيلية، وأجنحة متنوِّعة من اللوحات الفنية والبصرية، ومقتنيات أثرية تنبضُ بروح الاعتزاز والفخر بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، وكذلك مسرح الطفل الذي تلوَّنت لوحاته الاستعراضية ومسابقاته بلون المناسبة الوطنية التاريخية، وأجنحة الأسر المنتجة.