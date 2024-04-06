"صحة حائل" تنفذ فعاليّات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024

نظمت صحة حائل مساء أمس فعاليّات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024 بالتعاون مع جمعية سفانة الصحية، وتطوع حائل الصحي، حيث اشتملت الفعاليّات على (9) أجنحة توعوية وتثقيفية وكشوفات صحية بمركز العثيم مول التجاري.
وتضمنت الفعاليّات التي نفذتها صحة حائل فحص الشبكية، وضغط العين ومستوى النظر، من خلال أجهزة متقدمة، بالإضافة إلى فحوص فصائل الدم: التهاب الكبد، والسكر، وضغط الدم، وحساب كتلة الجسم.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل في 7 إبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي ليتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاهية، وذلك بهدف التركيز على أهمية الاقتصاد الصحي، وتسهيل حصول جميع طبقات المجتمع على كل الخدمات الصحية، وزيادة الوعي بالصحة البيئية.