"صحة حائل" تنفذ فعاليّات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل في 7 إبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي ليتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاهية، وذلك بهدف التركيز على أهمية الاقتصاد الصحي، وتسهيل حصول جميع طبقات المجتمع على كل الخدمات الصحية، وزيادة الوعي بالصحة البيئية.