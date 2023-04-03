شاهد.. انضباط طلاب الأفلاج في مدارسهم اليوم وسط بيئة محفزة

وعكست الصور الحضور المميز للطلاب أثناء أدائهم صلاة الظهر اليوم في مدارسهم وداخل فصولهم الدراسية، وهم يواصلون أداء رسالتهم التعليمية، في ظل حالة من الحيوية تعلوها الهمة والرغبة العالية لدى الطلاب لإكمال المسيرة وصناعة المستقبل المشرق.