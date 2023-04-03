شاهد.. انضباط طلاب الأفلاج في مدارسهم اليوم وسط بيئة محفزة

أظهرت صور التُقِطَت، اليوم الاثنين، من الميدان التعليمي بمدارس الأفلاج؛ انتظام وانضباط الطلاب بمدارسهم، وسط بيئة تعليمية محفّزة وداعمة لاستمرار العملية التعليمية.
وعكست الصور الحضور المميز للطلاب أثناء أدائهم صلاة الظهر اليوم في مدارسهم وداخل فصولهم الدراسية، وهم يواصلون أداء رسالتهم التعليمية، في ظل حالة من الحيوية تعلوها الهمة والرغبة العالية لدى الطلاب لإكمال المسيرة وصناعة المستقبل المشرق.
وتلعب الأسرة وإدارة المدرسة ومعلموها دورًا مهمًا في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة ومتابعتهم ودعمهم لاستمرار رحلتهم التعليمية وإبراز القيمة الحقيقية لطلَب العلم.