أمانة الطائف تطلق مبادرة "شاعر الأمانة" لدعم المواهب في بيئة العمل

كما أكدت الأمانة ألا تزيد أبيات القصيدة المشاركة على 20 بيتًا، ولا تقل عن 15 بيتًا. وتستقبل المشاركات خلال الفترة من 1/12/2025م حتى 20/12/2025م، وسيُكرَّم الفائزون الحاصلون على المراتب الثلاث الأولى. ويمكن إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني: mc@taifcity.gov.sa.