أمانة الطائف تطلق مبادرة "شاعر الأمانة" لدعم المواهب في بيئة العمل

في خطوة لتعزيز الولاء المؤسسي وتشجيع الإبداع، أطلقت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وبالتعاون مع فريق الصحة التنظيمية مبادرة «شاعر الأمانة» لدعم الشعر النبطي، بهدف اكتشاف المواهب الشعرية، وإذكاء روح التنافس، وإبراز الطاقات الإبداعية بما يسهم في رفع مستوى الصحة التنظيمية وتشجيع المبادرة والتنوع في بيئة العمل.
وتعمل المبادرة على دعم الهوية الثقافية والمحافظة على موروث الشعر النبطي، واكتشاف المواهب داخل الأمانة، وتعزيز دور الشعر في التعبير عن الهوية الوطنية من خلال هذا الفن الأدبي الذي يحظى بشعبية واسعة في المحافظة.
واشترطت الأمانة أن يكون المشارك من منسوبيها، وأن تكون القصيدة من إنتاج الموظف وإبداعه الأدبي، على أن يدور موضوعها حول محافظة الطائف وتاريخها وعراقتها، والمشاريع التنموية والتطويرية، وأنسنة المدينة والطرق، ووصف جبالها وبساتينها وجوّها العليل، أو فواكه الطائف المشهورة والورد الطائفي والمباني القديمة والقصور التاريخية.
كما أكدت الأمانة ألا تزيد أبيات القصيدة المشاركة على 20 بيتًا، ولا تقل عن 15 بيتًا. وتستقبل المشاركات خلال الفترة من 1/12/2025م حتى 20/12/2025م، وسيُكرَّم الفائزون الحاصلون على المراتب الثلاث الأولى. ويمكن إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني: mc@taifcity.gov.sa.