"الشؤون الإسلامية" بنجران تطلق البرنامج الدعوي "مفاتيح الخير" بمحافظة شرورة

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، البرنامج الدعوي الصيفي (مفاتيح الخير) في محافظة شرورة والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بالفرع وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بشرورة بالتعاون مع البرنامج العلمي (متون) ومعهد الأئمة والخطباء بالوزارة.
ويشتمل على الدورة العلمية الثلاثين في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، ويصاحبها الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد على نظام العقود بجامع الأبوين، وكذلك ندوة نهج السلف، وندوة دور الإمام والخطيب في الفتن والأزمات؛ موجهة للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم بقاعة نهج الرواد، وكما يقيم البرنامج الصيفي مجموعة من الدروس والكلمات حيث تم مراعاة تغطية جوامع ومساجد محافظة شرورة مع إقامة خطب الجمعة في جوامع المحافظة.
كما يصاحب ذلك البرنامج النسائي بمشاركة الداعيات المختصات والذي يقام بدور تحفيظ القرآن الكريم، وقاعة قصر الخير، وفي عدد من مصليات النساء.
وتم تدشين المسابقة الفكرية الموجهة للشباب والفتيات على كتاب (الغلو، مظاهره، أسبابه، علاجه) لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني، وتقديم العلامة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران والمشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن برنامج (مفاتيح الخير) الصيفي بمحافظة شرورة، ويهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع؛ لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم. ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي.
وفي الختام، شكر الدكتور العصيمي صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود على متابعته لأنشطة الفرع والوزير الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الكريمة لهذا البرنامج وغيره والتي تأتي لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.