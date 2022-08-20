"الشؤون الإسلامية" بنجران تطلق البرنامج الدعوي "مفاتيح الخير" بمحافظة شرورة

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران والمشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن برنامج (مفاتيح الخير) الصيفي بمحافظة شرورة، ويهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع؛ لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم. ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي.