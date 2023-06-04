الإدارة العامة للتدريب الأهلي تطلق منظومة الامتثال لمنشآت التدريب

ويتعرض النموذج لجميع الجوانب التي تحقق الالتزام التام بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، ويتطلب من المنشأة الإفصاح عن سائر بياناتها وفق النموذج ليتم بناء عليه تقديم التوصيات المناسبة للمنشأة لرفع مستوى امتثالها والذي سينعكس على جودة عملياتها التنظيمية سواء على المستوى الإداري أو التدريبي، وقد تم وضع 7 معايير رئيسة وهي: القيادة والإدارة، المدربون، المتدربون ، جودة التدريب، البرامج التدريبية، الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، وأخيرًا التميز.