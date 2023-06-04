الإدارة العامة للتدريب الأهلي تطلق منظومة الامتثال لمنشآت التدريب

تنظم الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ملتقى لمنشآت التدريب الأهلي لإطلاق منظومة الامتثال ( التقييم الذاتي) بحضور منسقي الإدارات بمناطق المملكة وعددٍ من منشآت التدريب الأهلية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 17ـ 18 من ذي القعدة من العام الحالي.
وتهدف منظومة الامتثال إلى تقييم المنشأة التدريبية الأهلية لنفسها وفق منظومة رقابة ذاتية لقياس مستوى التزام المنشأة باللوائح التنظيمية للقطاع.
ويتعرض النموذج لجميع الجوانب التي تحقق الالتزام التام بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، ويتطلب من المنشأة الإفصاح عن سائر بياناتها وفق النموذج ليتم بناء عليه تقديم التوصيات المناسبة للمنشأة لرفع مستوى امتثالها والذي سينعكس على جودة عملياتها التنظيمية سواء على المستوى الإداري أو التدريبي، وقد تم وضع 7 معايير رئيسة وهي: القيادة والإدارة، المدربون، المتدربون ، جودة التدريب، البرامج التدريبية، الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، وأخيرًا التميز.
من جانب آخر شدد نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني، على حرص المؤسسة على تنظيم سوق التدريب الأهلي بالمملكة ورفع جودة وكفاءة مخرجاته وتطبيق منظومة الامتثال سيساعد المنشأة التدريبية الأهلية على ممارسات عمل مسؤولة وشفافة وعالية الكفاءة ونمو الأعمال بشكل سليم ومستدام وسيتيح الامتثال للقوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات في العمليات اليومية وهذا سيُسهم بإذن الله في إيجاد بيئة وظروف عمل آمنة ومحمية وصحية.
وأوضح المهندس المرواني أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تسعى دائمًا إلى تعزيز التواصل الفعّال مع منشآت التدريب الأهلية من خلال فروعها المنتشرة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى دعم المبادرات والمشروعات التي تساعد على تجويد التدريب ومخرجاته.
وأضاف المرواني في معرض حديثه أن هذا لمنظومة أطلقت في مرحلتها الأولى التجريبية على عينة مكونة من (27) منشأة تدريبية أهلية بسائر أنواعها في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة والتي أسهمت في تطوير وتحديث نموذج العمل وتهيئته للإطلاق الشامل.
يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي شكلت فرق تقييم تضم خبراء في مجال التدريب وقيادة منشآت التدريب، وذلك لتنفيذ زيارات للمنشآت التدريبية الأهلية ذات التقييم المنخفض والتي لديها قصور في الشواهد المرفقة بنموذج الامتثال وذلك لمراجعة نتائج التقييم الذاتي والتأكد واستيضاح العوائق والصعوبات في توفير الشواهد وتقديم الدعم اللازم.