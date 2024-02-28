أمير القصيم يُسلم "سدايا" جائزة صناعة المحتوى في نسختها الثالثة 

وسعت سدايا من خلال هذه الجهود إلى تنمية رأس المال البشري الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية الرامية إلى بناء القدرات الوطنية، وإثراء المحتوى العربي بشتى معارف هذه التقنيات وأبعادها وأثرها في حياة البشرية في الحاضر والمستقبل، وذلك بنصوص إبداعية متنوعة تخاطب الجمهور بمختلف أعمارهم وتعليمهم مصحوبة بوسائط متعددة تجذب المتلقي نحوها ناهيك عن إبراز إصدارات سدايا المعرفية كالإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعد مرجعاً وطنياً أساسياً للمهتمين بهذه التقنيات من الممارسين أو صنّاع القرار في مختلف الجهات التي تعمل في هذا المجال.