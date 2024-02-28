أمير القصيم يُسلم "سدايا" جائزة صناعة المحتوى في نسختها الثالثة
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة صناعة المحتوى في نسختها الثالثة التي نظمتها إمارة المنطقة بهدف تحفيز الفاعلين في وسائل التواصل والقنوات على صناعة محتوى إيجابي، وذلك لفرع التغطية الإعلامية المميزة للفعاليات الوطنية.
ويأتي حصول "سدايا" على هذه الجائزة نظير جهودها في نشر الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي خلال عام 2023م بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تطوير وتنظيم وتعامل، وذلك عبر حسابها الرسمي والحسابات التابعة لها بعد أن أخذت على عاتقها المساهمة في بناء المجتمع المعرفي من خلال تنظيم برامج ومعسكرات تدريبية ومنتديات ومؤتمرات وندوات وفعاليات متنوعة داخل المملكة وخارجها إلى جانب تطوير شراكاتها الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات الأجنبية وتوطينها في المملكة.
وإزاء هذه الخطوات، استثمرت سدايا منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إيجاد حِراك إعلامي توعوي وفق خطة إستراتيجية طويلة المدى اشتملت على مواد إعلامية تحمل مضامينها رسائل ثقافية ومعرفية متنوعة حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ومستجدات هذه التقنيات التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة.
وسعت سدايا من خلال هذه الجهود إلى تنمية رأس المال البشري الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية الرامية إلى بناء القدرات الوطنية، وإثراء المحتوى العربي بشتى معارف هذه التقنيات وأبعادها وأثرها في حياة البشرية في الحاضر والمستقبل، وذلك بنصوص إبداعية متنوعة تخاطب الجمهور بمختلف أعمارهم وتعليمهم مصحوبة بوسائط متعددة تجذب المتلقي نحوها ناهيك عن إبراز إصدارات سدايا المعرفية كالإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعد مرجعاً وطنياً أساسياً للمهتمين بهذه التقنيات من الممارسين أو صنّاع القرار في مختلف الجهات التي تعمل في هذا المجال.
كما سعت سدايا في ذلك الجانب إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية من خلال دعم الحملات الوطنية ذات البُعد المعرفي والثقافي عبر حساباتها الرسمية والتابعة لها من أجل تعزيز قيمة الرسالة الوطنية والإسهام في إيصالها للجمهور المستهدف وتعظيم أثرها.
يذكر أن هذه الجهود التي قامت بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أسهمت في نيل المملكة الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقاً لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023.