بمشاركة متطوعي الوحدة ومنسوبي دوائر حكومية أخرى.. "بيطرية ظلم" تطلق حملة "لنجعلها خضراء"

ويأتي ذلك، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، والتي تأتي ضمن رؤية 2030 وضمن ما تطرحه الجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث توفر العديد من المجالات التطوعية وتشمل مشروعات التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات.