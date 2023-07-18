بمشاركة متطوعي الوحدة ومنسوبي دوائر حكومية أخرى.. "بيطرية ظلم" تطلق حملة "لنجعلها خضراء"

أطلقت الوحدة البيطرية في مركز ظلم حملة تطوعية لنجعلها خضراء والمبادرة في "زراعة شتلات في المتنزه البري" بمركز ظلم، اليوم الثلاثاء، وبحضور مدير الوحدة البيطرية بظلم مشعل حمود العتيبي والمشرف على المبادرة حسن مشعل الحارثي، وبمشاركة المتطوعين من منسوبي الوحدة البيطرية بظلم ومنسوبي الدوائر الحكومية الأخرى.
وقد تم زراعة شتلات في المتنزه البري والمقرر الانتهاء منه خلال ثلاثة أيام والذي يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي بالمتنزه وإعادة تأهيله واستعادة التنوع النباتي في مختلف المواقع بالمتنزه.
ويأتي ذلك، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، والتي تأتي ضمن رؤية 2030 وضمن ما تطرحه الجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث توفر العديد من المجالات التطوعية وتشمل مشروعات التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات.
ودُشنت حملة "لنجعلها خضراء" لزيادة الوعي بتنمية الغطاء النباتي وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير بتوفير كثيرٍ من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.