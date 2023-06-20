"تعليم صبيا" تعقد الجلسة الثانية للمجلس التعليمي للعام 1444هـ

عقدت الإدارة العامة لتعليم صبيا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للمجلس التعليمي للعام 1444هـ، برعاية مدير التعليم عثمان بن محمد مسملي، وحضور أعضاء المجلس التعليمي.
وأكد مدير التعليم "مسملي"، أهمية القرارات التي يتخذها المجلس تجاه القضايا التي تحال إليه لدراستها، وضرورة تعميق الأثر وزيادة تأثير المجلس وتناوله لمختلف ما يطرح في الميدان، وتفعيل التوصيات وطرح الموضوعات بشكل شفاف ومناقشتها باستفاضة، متمنيًا للجميع التوفيق في أعمالهم وتحقيق التطلعات؛ بما يدعم ويثري كل ما يخدم العملية التعليمية.
وناقش المجلس العديد من المحاور شملت: نتائج القدرات والتحصيلي، والزيارات الإشرافية وأهميتها في دعم العملية التعليمية وسبل تحسينها وتطويرها، وواقع الأمن والسلامة في مدارس تعليم صبيا، إضافة إلى ما يخص المقصف والصندوق المدرسي بين الواقع والمأمول. ورصدت أمانة التعليم في ضوء ذلك عددًا من التوصيات.
كما شهدت الجلسة العديد من المداخلات والمقترحات والإضافات لأعضاء المجلس التعليمي.
وقدم مدير التعليم "مسملي" في نهاية الجلسة شكره لأمانة التعليم على حسن التنظيم، ولأصحاب أوراق العمل على الجهد المبذول، ولأعضاء المجلس التعليمي إثرائهم للجلسات، مؤملاً أن تخدم القضايا التي يتم طرحها خلال الجلسات الميدان التعليمي، وأن ينعكس أثرها بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.