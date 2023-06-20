"تعليم صبيا" تعقد الجلسة الثانية للمجلس التعليمي للعام 1444هـ

وناقش المجلس العديد من المحاور شملت: نتائج القدرات والتحصيلي، والزيارات الإشرافية وأهميتها في دعم العملية التعليمية وسبل تحسينها وتطويرها، وواقع الأمن والسلامة في مدارس تعليم صبيا، إضافة إلى ما يخص المقصف والصندوق المدرسي بين الواقع والمأمول. ورصدت أمانة التعليم في ضوء ذلك عددًا من التوصيات.