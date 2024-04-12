"أمين الطائف" يشكر الأمير سعود بن نهار على مساندته خطة الأمانة الموسمية في العيد

أشاد أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بمتابعة الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، لخطط وبرامج الأمانة لموسمَي رمضان وعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هــ.
ووجّه شكره وتقديره لسموه على الدعم والمساندة لجهود وأعمال الأمانة، التي شملت تهيئة المدينة وتجهيزها، ودعم الأعمال الخدمية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتنفيذ خطط النظافة والوقاية الصحية، وخطط رقابة المباني والمنشآت والمرافق التجارية، ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية، وبرنامج الرقابة التصحيحية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلويات وصوالين الحلاقة والمغاسل.
وأبان أن الخطة البلدية الموسمية تم تنفيذها بنجاح بالتعاون والتنسيق مع شركاء الأمانة كافة، مشيرًا إلى أن العمل البلدي تضمّن رفع الجاهزية لفرق النظافة والصحة العامة، وفرق السيول والأمطار، وفرق الطوارئ، ووضع جميع الآليات والمعدات والعمالة المدربة على أهبة الاستعداد لأي طارئ. مشيرًا إلى التنسيق المشترك مع جهات الاختصاص والمركز الوطني للأرصاد لاحتواء أي حالة مطرية وأي تداعيات محتملة.