"أمين الطائف" يشكر الأمير سعود بن نهار على مساندته خطة الأمانة الموسمية في العيد

وأبان أن الخطة البلدية الموسمية تم تنفيذها بنجاح بالتعاون والتنسيق مع شركاء الأمانة كافة، مشيرًا إلى أن العمل البلدي تضمّن رفع الجاهزية لفرق النظافة والصحة العامة، وفرق السيول والأمطار، وفرق الطوارئ، ووضع جميع الآليات والمعدات والعمالة المدربة على أهبة الاستعداد لأي طارئ. مشيرًا إلى التنسيق المشترك مع جهات الاختصاص والمركز الوطني للأرصاد لاحتواء أي حالة مطرية وأي تداعيات محتملة.