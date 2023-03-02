"هلال الباحة" تُشارك بفعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الخميس، في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
جاء ذلك من خلال جناح خاصّ يبرز أهمية دور الهيئة، ويعزِّز من مفاهيم السلامة في المجتمع، فضلًا عن حثّ أفراد المجتمع على الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفِّرها الهيئة في مجال الإسعافات الأولية.
ويستعرض جناح الهيئة المشارك "برتوكولات الوقاية الشخصيّة عند مباشرة الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، وأهمّ الإسعافات الطبية الأولية المقدمة للحالات الطارئة؛ مثل: النزيف، والكسور، والإغماء، وتوقف القلب، والطوارئ البيئية، والحروق، والغصة.
كما يقدِّم المعرض الذي ينظّم في مجمع الباحة مول، معلومات تفصيلية عن برنامج "أسعفني" الذي أطلقتْه هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويدعم تسع لغات، ويتيح للمستخدمين إمكانيةَ إنشاء بلاغ من خلال الهاتف، واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبُّع مساره.
ويتميَّز البرنامج بسهولة استخدامه من قبل فئة "الصمّ والبكم"؛ مما يجعل طلب الخدمة يَسيرًا عليهم.