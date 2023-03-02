"هلال الباحة" تُشارك بفعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

ويستعرض جناح الهيئة المشارك "برتوكولات الوقاية الشخصيّة عند مباشرة الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، وأهمّ الإسعافات الطبية الأولية المقدمة للحالات الطارئة؛ مثل: النزيف، والكسور، والإغماء، وتوقف القلب، والطوارئ البيئية، والحروق، والغصة.