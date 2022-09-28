بالصور.. جمعية "مشاعل الخير" تحتفي باليوم الوطني بمعرض الحِرَفيين السعوديين لإحياء التراث الوطني

نظّمت جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة، فعالياتٍ؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ92، وإقامة معرض الحِرَفيين السعوديين بعنوان "وطنيتنا بحرفتنا" بالتعاون مع جمعية حارف للأسر المنتجة، ومؤسسة حرفة، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وقد شَمِلَ الحفل فعاليات وأنشطة متنوعة تعكس تاريخ المملكة وموروثها الثقافي؛ حيث تَضَمّن حفل اليوم الوطني عرضًا مرئيًّا وطنيًّا عن تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، كما شَمِلَ الحفل إقامة معرض للحرفيين السعوديين، واشتمل المعرض على العديد من الأركان والفعاليات؛ منها ركن الحرفيين القدامى، وركن الحرف المتقدمة، وورش عمل للفخار والخوص، وركن الأسر المنتجة، وفِرَق شعبية.
من جانبه رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة أيدها الله، ولأمير المنطقة الشرقية ونائب أمير المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أن هذا اليوم يُذكّر الجميع بالملحمة الوطنية العظيمة التي قادها المؤسس طيب الله ثراه.
وأعرَبَ المقبل، عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية التي تعد محل اعتزاز لأبناء هذا الوطن الغالي؛ مشيدًا سموه بجهود جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة في تنظيم هذه المناسبة الوطنية؛ مبديًا إعجابه بما شاهده من أعمال للحرفيين السعوديين في هذه المناسبة الغالية.
من جانبها قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي في الجمعية، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بهذه المناسبة.
وأضافت "اليحيا": احتفالًا باليوم الوطني نظمت جمعية مشاعل الخير معرضًا للحرفين السعوديين، كما شملت إقامة عدد من الفعاليات التي جاءت بما يعكس حب أطفال ومنتسبي الجمعية للوطن؛ لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة لبلادنا في مختلف المجالات العلمية والعملية حتى أصبحت منارًا لكل العالم، ومثالًا يحتذى به في التطور والتقدم.
واختتمت "اليحيا" حديثها: سائلة المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن، ويديم أمنه ورخاءه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، رعاهما الله.