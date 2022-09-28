بالصور.. جمعية "مشاعل الخير" تحتفي باليوم الوطني بمعرض الحِرَفيين السعوديين لإحياء التراث الوطني

نظّمت جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة، فعالياتٍ؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ92، وإقامة معرض الحِرَفيين السعوديين بعنوان "وطنيتنا بحرفتنا" بالتعاون مع جمعية حارف للأسر المنتجة، ومؤسسة حرفة، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وقد شَمِلَ الحفل فعاليات وأنشطة متنوعة تعكس تاريخ المملكة وموروثها الثقافي؛ حيث تَضَمّن حفل اليوم الوطني عرضًا مرئيًّا وطنيًّا عن تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، كما شَمِلَ الحفل إقامة معرض للحرفيين السعوديين، واشتمل المعرض على العديد من الأركان والفعاليات؛ منها ركن الحرفيين القدامى، وركن الحرف المتقدمة، وورش عمل للفخار والخوص، وركن الأسر المنتجة، وفِرَق شعبية.