تماشيًا مع مبادرة ولي العهد.. هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان تنظم حملة للتبرع بالدم

تماشيًا مع الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، نظمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في مقرها اليوم الثلاثاء الموافق 17/3/1447هـ، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بمشاركة واسعة من منسوبي الهيئة، في خطوة تعكس استشعار أهمية هذا العمل، وتأكيدًا على الدور الريادي للقيادة في ترسيخ قيم العطاء الإنساني، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي لبناء مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.
وأوضح المهندس ظافر بن عايض الفهاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تهدف إلى التشجيع على المبادرة بالتبرع، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.